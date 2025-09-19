23 perce
Hosszú évekre börtönbe vonulnak a balatoni drogkereskedők
A Kaposvári Törvényszék súlyos ítéletet hozott a három balatoni drogkereskedő ellen, akik kristályt terítettek a Balaton déli partján, főként Siófok közelében – számolt be a sonline.hu.
Mint írják, 2022-ben drogot árultak ismerőseiknek, ebben az ügyben első fokon hozott ítéletet a Siófoki Járásbíróság a három férfi ügyében. A kristályt ismeretlen forrásból vették meg Budapesten, majd a Balatonnál továbbértékesítették.
Az elsőrendű vádlott 6 év 6 hónap börtönbüntetést kapott azzal a kitétellel, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra, és a járásbíróság elrendelte egy korábbi, másfél éves szabadságbüntetés kiszabását is ellene. A másodfokon eljáró Kaposvári Törvényszék az ítéletet helybenhagyta. Hogy mennyit kapott a másik két díler, megtudhatja a sonline.hu cikkéből!
A kristály krónikus alkalmazása esetén megfigyelhető tünetek:
- tartós személyiségváltozás;
- ellenséges magatartás, gyanakvó viselkedés, befelé fordulás;
- kényszerképzetek, paranoid vagy toxikus pszichózis: annak a téveszméje, hogy a bőr alatt bogarak mászkálnak – ilyen téveszmés droghasználón gyakran megfigyelhetők a sérülések, hámhiányok;
- meth-száj: metamfetamin krónikus használata esetén a fogak extrém mértékű szuvasodása figyelhető meg, ezért a szakirodalom meth-szájnak (meth-mouth) nevezi ezt az állapotot;
- pattanások (akne);
- sápadtság.
Krónikus alkalmazáskor az ún. „amfetamin-pszichózis” állapota léphet fel: ez hasonlít a skizofréniás rohamra, hallucinációkkal, paranoid és agresszív viselkedéssel társulva, írja az Egészségvonal.
A közelmúltban Zalában több drogfogás is történt: nemrég kokaindílerek buktak meg, négy férfit tartóztatott le a rendőrség.
