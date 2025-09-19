Hosszú évekre börtönbe vonulnak a balatoni drogkereskedők

Mint írják, 2022-ben drogot árultak ismerőseiknek, ebben az ügyben első fokon hozott ítéletet a Siófoki Járásbíróság a három férfi ügyében. A kristályt ismeretlen forrásból vették meg Budapesten, majd a Balatonnál továbbértékesítették.

Az elsőrendű vádlott 6 év 6 hónap börtönbüntetést kapott azzal a kitétellel, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra, és a járásbíróság elrendelte egy korábbi, másfél éves szabadságbüntetés kiszabását is ellene. A másodfokon eljáró Kaposvári Törvényszék az ítéletet helybenhagyta. Hogy mennyit kapott a másik két díler, megtudhatja a sonline.hu cikkéből!

A kristály krónikus alkalmazása esetén megfigyelhető tünetek: tartós személyiségváltozás;

ellenséges magatartás, gyanakvó viselkedés, befelé fordulás;

kényszerképzetek, paranoid vagy toxikus pszichózis: annak a téveszméje, hogy a bőr alatt bogarak mászkálnak – ilyen téveszmés droghasználón gyakran megfigyelhetők a sérülések, hámhiányok;

meth-száj: metamfetamin krónikus használata esetén a fogak extrém mértékű szuvasodása figyelhető meg, ezért a szakirodalom meth-szájnak (meth-mouth) nevezi ezt az állapotot;

pattanások (akne);

sápadtság. Krónikus alkalmazáskor az ún. „amfetamin-pszichózis” állapota léphet fel: ez hasonlít a skizofréniás rohamra, hallucinációkkal, paranoid és agresszív viselkedéssel társulva, írja az Egészségvonal.

A közelmúltban Zalában több drogfogás is történt: nemrég kokaindílerek buktak meg, négy férfit tartóztatott le a rendőrség.