Valaki szólt a zsaruknak, aztán jött Bonifác és a nagy meglepetés a drogsztoriban

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra telefonon érkezett bejelentés, mely szerint kábítószert tartanak az ott lakók egy kámi családi házban. A rendőrök szeptember 9-én tartottak kutatást egy helyi férfinál. Nem sokáig maradt láthatatlan a droggyanús anyag, mivel a kábítószerkereső kutya,Bonifác több helyen is jelzett a fürdőszobában. A pipereszekrényből, valamint a WC tartályából összesen bruttó 34,93 gramm szárított növényi anyagmaradványt, és 26,07 gramm kristályos anyagot foglaltak le a rendőrök.

Forrás: police.hu

Lefoglaltak továbbá a kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket és a mosókapszulákat tartalmazó kosár aljában elrejtve tárolt közel egymillió forintot.

A házban lakó férfit és barátnőjét a Vasvári Rendőrkapitányságra előállították. A drogteszt mindkettőjüknél kimutatta a szervezetükben a cannabis hatóanyagát. Velük szemben kábítószer birtoklás vétség elkövetése miatt folytat büntetőeljárást a Vasvári Rendőrkapitányság.

