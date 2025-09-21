szeptember 21., vasárnap

Kábítószerfogás a szomszédban

43 perce

Valaki szólt a zsaruknak, aztán jött Bonifác és a nagy meglepetés a drogsztoriban

A wc-tartályban is megtalálta a drogot a vasi rendőrök kábítószer-kereső kutyája, a kámi párost előállították.

Zaol.hu
Forrás: police.hu

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra telefonon érkezett bejelentés, mely szerint kábítószert tartanak az ott lakók egy kámi családi házban. A rendőrök szeptember 9-én tartottak kutatást egy helyi férfinál. Nem sokáig maradt láthatatlan a droggyanús anyag, mivel a kábítószerkereső kutya,Bonifác több helyen is jelzett a fürdőszobában. A pipereszekrényből, valamint a WC tartályából összesen bruttó 34,93 gramm szárított növényi anyagmaradványt, és 26,07 gramm kristályos anyagot foglaltak le a rendőrök.

Forrás: police.hu

Lefoglaltak továbbá a kábítószer fogyasztásához szükséges eszközöket és a mosókapszulákat tartalmazó kosár aljában elrejtve tárolt közel egymillió forintot.

Forrás: police.hu

A házban lakó férfit és barátnőjét a Vasvári Rendőrkapitányságra előállították. A drogteszt mindkettőjüknél kimutatta a szervezetükben a cannabis hatóanyagát. Velük szemben kábítószer birtoklás vétség elkövetése miatt folytat büntetőeljárást a Vasvári Rendőrkapitányság.

Forrás: police.hu

A közelmúltban több zalai drogügyről is hírt adtunk portálunkon. 

Egy 28 éves zalavári férfi szeptember elején drogosan menekült a rendőrök elől – természetesen elfogták.

A Zalaegerszegi Törvényszéken bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem ügyében zajlik eljárás, a nagy volumenű nemzetközi bűnesetről ebben a cikkünkben írtunk.

Beszámoltunk továbbá arról is, hogy balatoni drogterjesztő bandát ítéltek el a Kaposvári Törvényszéken jogerősen – ők hosszú évekre börtönbe vonulnak.

 

