Ismeretlen holttest a zalai erdőben: csak egy gyógyult bordatörés árulja el, ki lehetett

Sorozatunk első részében két olyan körözésről adtunk hírt, amiket a zalaegerszegi rendőrkapitányság rendelt el. A döglött akták felnyitása során most két újabb történetet mutatunk be, ezek egyike még bizarrabb, mint a korábbiak.

Döglött akták: Zalában is vannak ilyen ügyek. Képünk illusztráció

Forrás: Shutterstock

Felnyitottuk a döglött aktákat

A zalaegerszegi rendőrkapitányság által elrendelt körözések közt ugyanis akad egy olyan is, ami – ellentétben a korábbiakkal – nem tartalmaz teljes személyleírást, csupán egy olyan megjegyzést, ami egy boncolás során feltárt jellegzetességre utal. Egy általunk megkérdezett orvos szerint ennek több oka lehet, például az, hogy az előkerült holttest már felismerhetetlenségig oszlott állapotban volt, vagy egy megtalált emberi torzó, azaz egy holttestrész alapján rendelte el a körözést a rendőrség.

Nincs személyleírás a holttestről

Az adatokból az olvasható ki, hogy a zalaegerszegi rendőrkapitányság illetékességi területén, Bak térségében 2008. április 4-én egy körülbelül 161-165 centiméter magas férfi holttestre találtak. Ennél több adatot nem tartalmaz az elhunytról az akta, csupán azt a megjegyzést, hogy az „egyik bal oldali borda gerincoszlophoz közeli és kp harmadának határán csontheggel gyógyult törés, alsó harmadán enyhén ívelt csontos orrhát” látható. Nem kell túl nagy jóstehetség ahhoz, hogy ez az eset valószínűleg örökre felderítetlen marad.

Rossz szociális körülmények között élhetett

A Keszthelyi Rendőrkapitányság rendelt el körözést egy, a Balaton-parti város területén 2016. szeptember 16-án megtalált, erősen oszlott férfi holttest azonosítása érdekében. Ebben az aktában szerepel személyleírás, eszerint az elhunyt körülbelül 171-175 centiméter magas, sovány testalkatú volt. Vállig érő haja barna színű, és szakállt viselt. A leírás szerint a szakáll maradványai 34 centiméter hosszúak, őszes színűek. A rendőrségi körözés szerint az elhunyt fogazatának állapota, a körmök, az arcszőrzet és a hajzat is arra utal, hogy a néhai élete utolsó szakaszában rossz szociális körülmények között élhetett.

Mit viselt az elhunyt a halálakor?

Az elhunyt szürkésfekete kordbársony nadrágot, illetve egymásra véve két inget is hordott halálakor, ezek közül az egyik világoskékes-sárga rövid ujjú, a másik fehér színű és hosszú ujjú volt. A lábán gumírozott, az elülső felszínén „knba” feliratú barna, fehér és narancsszínű sportcipő volt.