2 órája
Nem várt „ajándékot” kapott egy társasház Zalában
Csőtörés volt az üzletházban, a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk
Csőtörés miatt víz szivárgott be egy üzletház pincéjébe szerda délután Nagykanizsán, a Zrínyi Miklós utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A dél-zalai város hivatásos tűzoltói az épületen kívüli vízóraaknából szivattyúval eltávolították a vizet, így el tudták zárni a főcsapot, megállítva ezzel a vízfolyást.
