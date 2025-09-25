szeptember 25., csütörtök

Tűzoltói beavatkozás

2 órája

Nem várt „ajándékot” kapott egy társasház Zalában

Címkék#csőtörés#tűzoltóság#segítségnyújtás

Gyuricza Ferenc
Nem várt „ajándékot” kapott egy társasház Zalában

Csőtörés volt az üzletházban, a tűzoltóknak kellett beavatkozniuk

Fotó: Illusztráció

Csőtörés miatt víz szivárgott be egy üzletház pincéjébe szerda délután Nagykanizsán, a Zrínyi Miklós utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A dél-zalai város hivatásos tűzoltói az épületen kívüli vízóraaknából szivattyúval eltávolították a vizet, így el tudták zárni a főcsapot, megállítva ezzel a vízfolyást. 

