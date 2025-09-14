A vádlottak 31 embertől több mint 200 millió forintot csaltak ki – a sértettek a semmiért fizettek

A vád szerint az I. és II. rendű vádlottak 2020 tavasza és 2023 májusa között megélhetésük biztosítása és életszínvonaluk emelése céljából követtek el bűncselekményeket. A két férfi 31 sértettet tévesztett meg többek között építőipari munkák, napelem-rendszer telepítések, asztalos munkák, vasanyag beszerzése, más gazdasági társasággal való üzleti kapcsolat létesítése, valamint közös vállalkozás indításának ígéretével, ismertette az üzletszerű elkövetésnek minősülő csalás előzményeit a Zalaegerszegi Törvényszék közleményében.

Az üzletszerű elkövetés súlyosbító körülménynek számít a csalás esetén, ami súlyosabb büntetéssel járhat.

Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Csalás nyereségvágyból – bejött, mert a sértettek előre fizettek

Az I. rendű vádlott sikeres vállalkozónak adta ki magát, így ébresztve bizalmat a sértettekben, míg a II. rendű társa a munkák felmérésében, az árajánlatok és az adminisztratív munkák elvégzésében vett részt, illetve egyes esetekben ő volt a szerződést kötő gazdasági társaságok ügyvezetője. A megtévesztett ügyfelek az ígért munkák elvégzése és az áruk beszerzése előtt átadták a kért összegeket valamelyik vádlottnak, a vállalt feladatok teljesítésére azonban nem, vagy csak kis részben, többszöri felszólításra került sor.

A több mint 200 millióból csak 40 millió térült meg

A két férfi folyamatosan arról biztosította a sértetteket, hogy megrendeléseik teljesítése folyamatban van, majd különféle nehézségekre hivatkozva igyekeztek kibújni a teljesítés alól. Az érintett időszakban a vádlottak 31 sértettnek több mint 200 millió forint kárt okoztak, amelyből az eljárás során csak közel 40 millió forint térült meg.

A szeptember 18-i elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson tanúk kihallgatása várható.