2 órája
A vádlottak 31 embertől több mint 200 millió forintot csaltak ki – a sértettek a semmiért fizettek
Építőipari munkákat ígértek anyagbeszerzéssel együtt, de semmit sem végeztek el. Az előre fizető sértettektől viszont több mint 200 millió forintot szedtek ki. Különösen nagy kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt állnak a bíróság elé. Ügyüket a Zalaegerszegi Törvényszék szeptember 18-án tárgyalja.
A vád szerint az I. és II. rendű vádlottak 2020 tavasza és 2023 májusa között megélhetésük biztosítása és életszínvonaluk emelése céljából követtek el bűncselekményeket. A két férfi 31 sértettet tévesztett meg többek között építőipari munkák, napelem-rendszer telepítések, asztalos munkák, vasanyag beszerzése, más gazdasági társasággal való üzleti kapcsolat létesítése, valamint közös vállalkozás indításának ígéretével, ismertette az üzletszerű elkövetésnek minősülő csalás előzményeit a Zalaegerszegi Törvényszék közleményében.
Csalás nyereségvágyból – bejött, mert a sértettek előre fizettek
Az I. rendű vádlott sikeres vállalkozónak adta ki magát, így ébresztve bizalmat a sértettekben, míg a II. rendű társa a munkák felmérésében, az árajánlatok és az adminisztratív munkák elvégzésében vett részt, illetve egyes esetekben ő volt a szerződést kötő gazdasági társaságok ügyvezetője. A megtévesztett ügyfelek az ígért munkák elvégzése és az áruk beszerzése előtt átadták a kért összegeket valamelyik vádlottnak, a vállalt feladatok teljesítésére azonban nem, vagy csak kis részben, többszöri felszólításra került sor.
A több mint 200 millióból csak 40 millió térült meg
A két férfi folyamatosan arról biztosította a sértetteket, hogy megrendeléseik teljesítése folyamatban van, majd különféle nehézségekre hivatkozva igyekeztek kibújni a teljesítés alól. Az érintett időszakban a vádlottak 31 sértettnek több mint 200 millió forint kárt okoztak, amelyből az eljárás során csak közel 40 millió forint térült meg.
A szeptember 18-i elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson tanúk kihallgatása várható.