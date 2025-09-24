Ilyen csalónak ne dőlj be! Előbb kérte a pénzt, ám az árut nem szállította s milliókat tett zsebre

A vádlott 2022 tavaszától alacsony jövedelme okán megélhetését bűncselekmények elkövetéséből biztosította, írja a közlemény. A férfi 2022. március és 2024. február között különböző internetes portálokon jellemzően szigetelőanyagot és épületfát hirdetett. Az ezekre jelentkező sértettekkel előre elutaltatta az előleget vagy a teljes vételárat, s erről valótlan tartalommal számlát állított ki. A pénz beérkezését követően azonban nem szállította a megrendelt építőanyagot, ahogy ez már a hirdetések feladásakor sem állt szándékában. A sértetteket még egy darabig hitegette a megrendelt termékek leszállításával, majd elérhetetlenné vált számukra. A vádlott a 13 sértettnek mintegy 8 millió forint kárt okozott, amelyből az eljárás során csupán 91 ezer 172 forint térült meg.