Keszthelyi Járásbíróság

1 órája

Ilyen csalónak ne dőlj be! Előbb kérte a pénzt, ám az árut nem szállította s milliókat tett zsebre

Nagyobb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt tárgyal szeptember 25-én, csütörtökön a Keszthelyi Járásbíróság. Az elsőfokú nyilvános előkészítő ülésen a vádlott kihallgatása várható, tájékoztatott a Zalaegerszegi Törvényszék.

Zaol.hu
Ilyen csalónak ne dőlj be! Előbb kérte a pénzt, ám az árut nem szállította s milliókat tett zsebre

A vádlott meghallgatásával kezdődik a tárgyalás.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A vádlott 2022 tavaszától alacsony jövedelme okán megélhetését bűncselekmények elkövetéséből biztosította, írja a közlemény. A férfi 2022. március és 2024. február között különböző internetes portálokon jellemzően szigetelőanyagot és épületfát hirdetett. Az ezekre jelentkező sértettekkel előre elutaltatta az előleget vagy a teljes vételárat, s erről valótlan tartalommal számlát állított ki. A pénz beérkezését követően azonban nem szállította a megrendelt építőanyagot, ahogy ez már a hirdetések feladásakor sem állt szándékában. A sértetteket még egy darabig hitegette a megrendelt termékek leszállításával, majd elérhetetlenné vált számukra. A vádlott a 13 sértettnek mintegy 8 millió forint kárt okozott, amelyből az eljárás során csupán 91 ezer 172 forint térült meg.

 

 

