Építési vállalkozóknak adták ki magukat

1 órája

A 3 millió forintot eltették, csak elfelejtették a téglát beszerezni Szlovákiából

Címkék: Zalaegerszegi Törvényszék, előzmény, Szlovákia

A vádlottak építési vállalkozók szerepébe bújva csaltak ki 3 millió forintot egy fonyódi kivitelezőtől. Nagyobb kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt állnak a bíróság elé. Ügyüket a Zalaegerszegi Törvényszék szeptember 16-án tárgyalja.

Antal Lívia

A vád szerint a vádlottak 2022 márciusában találkoztak egy fonyódi építkezés kivitelezőjével. Az I. rendű vádlott egy kft. ügyvezetőjének, míg a II. rendű társa építési vállalkozónak adta ki magát. Ebben az időszakban országszerte építőanyag-hiány volt, s ez a fonyódi építkezés kivitelezőjét is azzal fenyegette, hogy nem tudja teljesíteni a szerződésben foglaltakat, ismertette a csalás előzményeit a Zalaegerszegi Törvényszék közleményében.

A vád csalás és jogtalan haszonszerzés
A vád nagyobb kárt okozó csalás és más bűncselekmények. Ügyüket a Zalaegerszegi Törvényszék tárgyalja.
Fotó: Pezzetta Umberto

Csalás és jogtalan haszonszerzés

A két férfi azzal tévesztette meg a sértettet, hogy azt állították: a II. rendű vádlott külföldről is tud építőanyagot szerezni. A vádlottak megegyeztek a kivitelezővel, hogy 3 millió forintért Szlovákiából hoznak be téglát az általa vezetett cégnek. A szerződés megkötésekor azonban nem állt szándékukban teljesíteni a vállalást, céljuk a jogtalan haszonszerzés volt. A vádlottak 3 millió forint kárt okoztak a sértettnek, amely az eljárás során nem térült meg.

Az elsőfokú nyilvános folytatólagos tárgyaláson tanú kihallgatása várható.

