Családon belüli erőszak

1 órája

Családi dráma Zalában – Ütötte, rúgta párját egy férfi, és nem állt meg ennyinél

Bántalmazás, kábítószerbirtoklás, rongálás. Eldurvult egy családi veszekedés Söjtörön.

Korosa Titanilla

Eldurvult egy családi veszekedés Söjtörön, de egyéb törvénytelen dologra is fény derült. Az esetről dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatott.

családi veszekedés Söjtörön
Eldurvult a családi veszekedés Söjtörön
Forrás:  ZH

Családi veszekedés Söjtörön - Megütötte, megrúgta a nőt a férfi

Közölte, hogy a zalaegerszegi férfi és párja 2021. évtől éltek együtt a sértett söjtöri családi házában. 2024. augusztus 4-én a délelőtti órákban nézeteltérés alakult ki közöttük, s a szóváltás az este folyamán tettlegességig fajult.

A férfi a vita során a bántalmazta a nőt. A sértettet a hajánál fogva a fürdőszobában a földre rántotta, majd tenyerével az arcát több alkalommal megütötte, nyakából az aranyláncát kitépte és apró darabokra szakította. A sértett a bántalmazás elől a szobába menekült, ahova a vádlott követte, ott a hajánál fogva ismét a földre húzta, a sértett fejét - legalább két-három alkalommal - ököllel megütötte, miközben másik kezével karját szorította. A nő védekezésképp a férfit megkarmolta, megpróbált útjából kitérni, azonban a vádlott őt kisebb erővel, csípőtájékon egyszer megrúgta. A nő ájulást szimulált, melynek következtében élettársa a tettlegességgel felhagyott és a konyhába távozott. A nő végül a szomszédok segítségével tudott rendőrt hívni.

Telefonját is összetörte

A férfi a sértett mobiltelefonját is összetörte, valamint a nő autóját megrugdalta, összesen közel 700 ezer forintos kárt okozva. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség a helyszínen egy, a férfi által cserépben termesztett kannabisz növényt is lefoglalt.

A férfi ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség rongálás bűntette, garázdaság vétsége és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat.

 

