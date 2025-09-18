Családi dráma Zalában – Ütötte, rúgta párját egy férfi, és nem állt meg ennyinél

Eldurvult egy családi veszekedés Söjtörön, de egyéb törvénytelen dologra is fény derült. Az esetről dr. Jánky Judit, a Zala Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője tájékoztatott.

Eldurvult a családi veszekedés Söjtörön

Közölte, hogy a zalaegerszegi férfi és párja 2021. évtől éltek együtt a sértett söjtöri családi házában. 2024. augusztus 4-én a délelőtti órákban nézeteltérés alakult ki közöttük, s a szóváltás az este folyamán tettlegességig fajult.

A férfi a vita során a bántalmazta a nőt. A sértettet a hajánál fogva a fürdőszobában a földre rántotta, majd tenyerével az arcát több alkalommal megütötte, nyakából az aranyláncát kitépte és apró darabokra szakította. A sértett a bántalmazás elől a szobába menekült, ahova a vádlott követte, ott a hajánál fogva ismét a földre húzta, a sértett fejét - legalább két-három alkalommal - ököllel megütötte, miközben másik kezével karját szorította. A nő védekezésképp a férfit megkarmolta, megpróbált útjából kitérni, azonban a vádlott őt kisebb erővel, csípőtájékon egyszer megrúgta. A nő ájulást szimulált, melynek következtében élettársa a tettlegességgel felhagyott és a konyhába távozott. A nő végül a szomszédok segítségével tudott rendőrt hívni.

Telefonját is összetörte

A férfi a sértett mobiltelefonját is összetörte, valamint a nő autóját megrugdalta, összesen közel 700 ezer forintos kárt okozva. A sértett könnyebb sérüléseket szenvedett. A rendőrség a helyszínen egy, a férfi által cserépben termesztett kannabisz növényt is lefoglalt.

A férfi ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség rongálás bűntette, garázdaság vétsége és kábítószer birtoklásának vétsége miatt emelt vádat.