1 órája
Közlekedési káoszt okozott egy busz a zalai városban (galéria) - frissítve
Teljesen megbénította Nagykanizsa belvárosának forgalmát, hogy 9 óra környékén kanyarodás közben lerobbant egy helyi járatos csuklós busz Nagykanizsán az Ady és Kisfaludy utca kereszteződésében.
Információink szerint eddig ismeretlen műszaki hiba miatt rostokol a kereszteződésben a busz. A rendőrség az Ady és a Zrínyi utca kereszteződésében irányítja a forgalmat, a közlekedőktől türelmet kérnek és azt, hogy mindenki kerülje el ezt a szakaszt.
Közlekedési káoszt okozott egy busz a zalai városban
Frissítés! Megérkezett a buszmentő egység Nagykanizsára. Nemrégiben elvontatták a helyszínről a kanyarodás közben lerobbant buszt. A mentésről a helyszínen videót készítettünk, ahol látszik, hogy elvontatják a műszaki hibás járművet. Helyreállt a forgalom a belvárosi Ady utcán, újra járható.