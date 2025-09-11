szeptember 11., csütörtök

1 órája

Közlekedési káoszt okozott egy busz a zalai városban (galéria) - frissítve

Címkék#rendőrség#Zaol videó#türelem#Nagykanizsa#forgalom

Teljesen megbénította Nagykanizsa belvárosának forgalmát, hogy 9 óra környékén kanyarodás közben lerobbant egy helyi járatos csuklós busz Nagykanizsán az Ady és Kisfaludy utca kereszteződésében.

Benedek Bálint

Információink szerint eddig ismeretlen műszaki hiba miatt rostokol a kereszteződésben a busz. A rendőrség az Ady és a Zrínyi utca kereszteződésében irányítja a forgalmat, a közlekedőktől türelmet kérnek és azt, hogy mindenki kerülje el ezt a szakaszt.

Közlekedési káoszt okozott egy busz a zalai városban

Frissítés! Megérkezett a buszmentő egység Nagykanizsára. Nemrégiben elvontatták a helyszínről a kanyarodás közben lerobbant buszt. A mentésről a helyszínen videót készítettünk, ahol látszik, hogy elvontatják a műszaki hibás járművet. Helyreállt a forgalom a belvárosi Ady utcán, újra járható.

 

