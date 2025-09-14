Vadgázolás
2 órája
Brutális méretű szarvast gázoltak el pénteken
Péntek éjszaka egy autós rémálma vált valóra: Pécsen, a Szentlőrinci úton hatalmas vadat gázolt el a sofőr. Az esetről a bama.hu számolt be.
A portál szerint, a baleset 23 óra után történt, az állat pedig nem élte túl. A helyszínen videó is készült, amelyet a baon.hu-n tekinthet meg!
A közelmúltban portálunkon is beszámoltunk arról, hogy elindult a vadászidény a zalai erdőkben. A témában a Miklósfa Parkerdő Vadásztársaság vadászmestere és a Legenda Jagd Pro Hunting szervezője, Bicsák Attila válaszolt kérdéseinkre.
