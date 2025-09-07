szeptember 7., vasárnap

A falu belterületén repesztett

45 perce

Brutális bírság a dunántúli száguldozónak - Hihetetlen, mennyivel mérték be a BMW-t

Címkék#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#ámokfutó#traffipax#BMW

Lakott területen a megengedett sebesség két és félszeresével mérte be a traffipax az ámokfutó BMW-st. Az ötvöskónyi esetről somogyi testvérportálunk adott hírt.

Zaol.hu

A sonline.hu azt írja, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság egyenruhásai Ötvöskónyi belterületén állítottak meg egy járművezetőt, aki a megengedett 50 km/óra helyett 126 km/órával száguldott. 

Az ötvöskónyi gyorshajtó Fotó: police.hu

A járőrök azonnal megállították a 27 éves kutasi sofőrt, aki maximális büntetésként 8 előéleti pontot, és 468 ezer forint közigazgatási bírságot kapott. A férfi a pénzbüntetést a helyszínen befizette.

Rengeteg a baleset vármegyénkben is, minden közlekedő érdekét az szolgálná, ha a száguldozás helyett a biztonságra helyeznék a hangsúlyt a sofőrök. Tegnap adtunk hírt egy motorost ért súlyos balesetről, ez esetben az elsőbbséget nem biztosító autós okozhatta a karambolt. Pénteken a 76-oson karambolozott egy furgon és két személyautó, csütörtökön pedig a 74-esen ért baleset egy kamiont. A minap a 86-oson is történt egy - sokkal súlyosabb - kamionbaleset Zalában, szerdán kaptuk a szomorú hírt: ez a karambol halálos áldozatot is követelt.

Ebben a cikkünkben és két folytatásában a nyári zalai baleseteket foglaltuk össze:

Itt pedig a trafiboxokról írtunk:

 

 

