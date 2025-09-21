Borhamisítók a zalai bíróság előtt 1957-ben – első rész

Sajnos sok gazda annyira nem a bor minőségére, hanem csak a mennyiségre gondolt ebben az időben, különböző „beavatkozásokkal” próbálták „feljavítani” a szőlő levét. Ezért büntetés is járt, 1957 októberében borhamisítók álltak a zalai bíróság előtt.

„Az igazi szőlősgazda annál büszkébb a borára, mintsem, hogy idegen ízzel rontaná meg. Tudja, hogy a kihunyt vulkánok tüzét árasztó rizlingek, muskotályok, kéknyelűek, szürke barátok hírnevét, igazi értékét a természetességük adja csak meg. Vannak azonban mindig olyanok, akik nem a bor, ha nem a pénz szerelmesei. Akik mohó pénzvágyukban csak az arany után törnek, s mit sem törődve mással, hígítják a bor arany levét vízzel és cukorral. Nem mindig sikerül.

A hatóság nem egyszer közbeszól. Kék egyenruhák tűnnek fel a cukrot rejtő présház közelében, és évente jó pár kiló vándorol vissza a boltok asztalára a présházaik zugaiból. A törvény védi a világhírű magyar bor minőségűét. Védi a fogyasztókat a hamis áru ellen. S azt akarja, hogy a cukor is oda kerüljön, ahova való: az ételbe, és nem az igazi értők szerint csak a nélkül igazi italba. Vannak megtévedt emberek, akik más szavára hallgatva, maguk is megvesznek néhány kiló cukrot. De vannak megrögzött spekulánsok is, akik mázsás cukortételekből háromszor annyi „termést” varázsolnak elő.

Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horrorfilmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi bűnügyeket olvasva.

Mialatt kint a szőlőhegyeken az arany ég alatt vidám dallal folyik a szüret, itt bent a bíróság tárgyalótermében egy ilyen spekuláns ül a vádlottak padján. S. Kálmán, tömzsi, feketebajuszú, negyven éves férfi. Apró szemeivel kipislog néha az ablakon át a tiszta égre, a hegyek felé majd sima, alázatos modorban válaszol a bíróság kérdéseire.”

A bírósági tárgyalással folytatjuk…