szeptember 22., hétfő

Móric névnap

27°
+30
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrségi körözés

2 órája

Látta valaki? Nyoma veszett egy 17 éves lánynak Zalában

Címkék#rendőrség#eltűnt személy#körözés

Több mint egy hete nem adott életjelet magáról az a 17 éves lány, aki Galambokról távozott ismeretlen helyre. A rendőrség Bogdán Melissza felkutatásához a lakosság segítségét kéri.

Gyuricza Ferenc

Erről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tett közzé felhívást a police.hu oldalon. Mint írják: Bogdán Melissza 2025. szeptember 14-én tűnt el, s a rendőrök jelenleg is keresik. Személyleírása alapján körülbelül 163 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, hosszú, fekete hajú, barna szemű személyről van szó, akinek ruházata nem ismert.

Bogdán Melissza több mint egy hete tűnt el Galambokról
Bogdán Melissza több mint egy hete tűnt el Galambokról
Forrás: police.hu

Ha felbukkan Bogdán Melissza... 

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Bogdán Melisszát felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu