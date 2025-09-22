Látta valaki? Nyoma veszett egy 17 éves lánynak Zalában

Erről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tett közzé felhívást a police.hu oldalon. Mint írják: Bogdán Melissza 2025. szeptember 14-én tűnt el, s a rendőrök jelenleg is keresik. Személyleírása alapján körülbelül 163 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, hosszú, fekete hajú, barna szemű személyről van szó, akinek ruházata nem ismert.

Bogdán Melissza több mint egy hete tűnt el Galambokról

Forrás: police.hu

Ha felbukkan Bogdán Melissza...

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Bogdán Melisszát felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.