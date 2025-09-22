2 órája
Látta valaki? Nyoma veszett egy 17 éves lánynak Zalában
Több mint egy hete nem adott életjelet magáról az a 17 éves lány, aki Galambokról távozott ismeretlen helyre. A rendőrség Bogdán Melissza felkutatásához a lakosság segítségét kéri.
Erről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság tett közzé felhívást a police.hu oldalon. Mint írják: Bogdán Melissza 2025. szeptember 14-én tűnt el, s a rendőrök jelenleg is keresik. Személyleírása alapján körülbelül 163 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszúkás arcú, hosszú, fekete hajú, barna szemű személyről van szó, akinek ruházata nem ismert.
Ha felbukkan Bogdán Melissza...
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Bogdán Melisszát felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-93-321-190-es telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.
