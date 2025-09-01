Kihajtott a benzinkútról, elütötte a teherautó – tragédia a magyar főúton (fotó, videó)

Kollégáink helyszíni információi szerint a mélykút-öregmajori benzinkút felől hajtott az 55-ös főútra a személyautó vezetője, amikor a balról érkező teherautóval összeütközött. A baleset következtében a személyautó, melyben egy házaspár utazott, az árokba sodródott. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A feleségét mentőhelikopterrel szállították kórházba. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A térségünkben legutóbb a hétvégén történt halálos közlekedési baleset: szombaton Tapolca és Zalahaláp között egy 70 év körüli keszthelyi férfi veszítette életét frontális karambolban.