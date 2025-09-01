szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+24
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Házaspár szenvedett balesetet

1 órája

Kihajtott a benzinkútról, elütötte a teherautó – tragédia a magyar főúton (fotó, videó)

Címkék#benzinkút#baleset#halálos#tragédia

Nem indul jól az ősz, máris halálos balesetről tudósítanak kollégáink: az 55-ös főúton veszítette életét egy férfi, miután Toyota Yaris-szal a benzinkútról kihajtva teherautóval ütközött. A történtekről a baon.hu számolt be.

Zaol.hu
Kihajtott a benzinkútról, elütötte a teherautó – tragédia a magyar főúton (fotó, videó)

Forrás: baon.hu

Fotó: Pozsgai Ákos

Kollégáink helyszíni információi szerint a mélykút-öregmajori benzinkút felől hajtott az 55-ös főútra a személyautó vezetője, amikor a balról érkező teherautóval összeütközött. A baleset következtében a személyautó, melyben egy házaspár utazott, az árokba sodródott. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A feleségét mentőhelikopterrel szállították kórházba. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.

A megrázó fotókért és videóért kattintson ide!

A térségünkben legutóbb a hétvégén történt halálos közlekedési baleset: szombaton Tapolca és Zalahaláp között egy 70 év körüli keszthelyi férfi veszítette életét frontális karambolban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu