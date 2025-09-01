1 órája
Kihajtott a benzinkútról, elütötte a teherautó – tragédia a magyar főúton (fotó, videó)
Nem indul jól az ősz, máris halálos balesetről tudósítanak kollégáink: az 55-ös főúton veszítette életét egy férfi, miután Toyota Yaris-szal a benzinkútról kihajtva teherautóval ütközött. A történtekről a baon.hu számolt be.
Forrás: baon.hu
Fotó: Pozsgai Ákos
Kollégáink helyszíni információi szerint a mélykút-öregmajori benzinkút felől hajtott az 55-ös főútra a személyautó vezetője, amikor a balról érkező teherautóval összeütközött. A baleset következtében a személyautó, melyben egy házaspár utazott, az árokba sodródott. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A feleségét mentőhelikopterrel szállították kórházba. A baleset pontos körülményeit a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság vizsgálja.
A megrázó fotókért és videóért kattintson ide!
A térségünkben legutóbb a hétvégén történt halálos közlekedési baleset: szombaton Tapolca és Zalahaláp között egy 70 év körüli keszthelyi férfi veszítette életét frontális karambolban.
