Többen meghaltak a bécsi lövöldözésben

A heute.at arról számolt be, hogy nagyszabású rendőrségi és mentőakcióra került sor kedd este Bécsben, a Leopoldstadtban található Vorgartenstraßén. Szemtanúk szerint négy lövés dördült el egy szociális lakótelep egyik lakásában, ahol a rendőrök egy halott nőt találtak. Egy másik személy állítólag súlyosan megsérült egy vagy több lövés következtében a lakásban. Röviddel az eset után a Vorgartenstraßén is lövések dördültek el: a feltételezett elkövető, egy szerb állampolgár autóval próbált elmenekülni. Röviddel ezután őt holtan találták meg egy lőtt sebbel az autóban.

