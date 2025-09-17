szeptember 17., szerda

Tragédia

3 órája

Többen meghaltak a bécsi lövöldözésben

Címkék#Heute at#áldozat#lövöldözés

Lövöldözés történt Bécs Leopoldstadt kerületében kedd este, többen meghaltak, számolt be róla társportálunk, a vaol.

Többen meghaltak a bécsi lövöldözésben

Lövöldözés történt kedden az osztrák fővárosban.

Forrás: heute.at

A heute.at arról számolt be, hogy nagyszabású rendőrségi és mentőakcióra került sor kedd este Bécsben, a Leopoldstadtban található Vorgartenstraßén. Szemtanúk szerint négy lövés dördült el egy szociális lakótelep egyik lakásában, ahol a rendőrök egy halott nőt találtak. Egy másik személy állítólag súlyosan megsérült egy vagy több lövés következtében a lakásban. Röviddel az eset után a Vorgartenstraßén is lövések dördültek el: a feltételezett elkövető, egy szerb állampolgár autóval próbált elmenekülni. Röviddel ezután őt holtan találták meg egy lőtt sebbel az autóban.

További részletek a vaol.hu oldalán.

 

