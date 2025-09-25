szeptember 25., csütörtök

Teherautó kontra furgon

2 órája

A csütörtök sem indult jól, újabb baleset történt Zalában

Címkék#tűzoltóság#baleset#teherautó#közlekedés

Teherautónak ütközött egy furgon csütörtök kora reggel a 760-as főút 2-es kilométerszelvényénél, Hévíz mellett – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A furgont a keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt, hamarosan azonban félpályán megindulhat a forgalom.

Gyuricza Ferenc
A csütörtök sem indult jól, újabb baleset történt Zalában

A keszthelyi hivatásos tűzoltók dolgoznak a baleset helyszínén

Fotó: Illusztráció

Mint arról hírportálunkon folyamatosan beszámoltunk, szerdán számos közlekedési, közúti baleset történt Zalában. Árokba borulásokról, az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása miatt karambolról, a vizes útburkolat miatti ütközésről egyaránt kaptunk jelzéseket. A 86-os főúton két kamion ütközött, emiatt az egyik az út menti fás-ligetes területre borult. Ennek a szerelvénynek a mentését várhatóan ma, azaz csütörtökön végzik, így az észak-déli közlekedési folyosó ezen fontos útvonalának Zalalövő és Kozmadombja közötti szakaszán több órán át tartó lezárásra kell a közlekedőknek számítaniuk. 

