A csütörtök sem indult jól, újabb baleset történt Zalában
Teherautónak ütközött egy furgon csütörtök kora reggel a 760-as főút 2-es kilométerszelvényénél, Hévíz mellett – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A furgont a keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt, hamarosan azonban félpályán megindulhat a forgalom.
A keszthelyi hivatásos tűzoltók dolgoznak a baleset helyszínén
Mint arról hírportálunkon folyamatosan beszámoltunk, szerdán számos közlekedési, közúti baleset történt Zalában. Árokba borulásokról, az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása miatt karambolról, a vizes útburkolat miatti ütközésről egyaránt kaptunk jelzéseket. A 86-os főúton két kamion ütközött, emiatt az egyik az út menti fás-ligetes területre borult. Ennek a szerelvénynek a mentését várhatóan ma, azaz csütörtökön végzik, így az észak-déli közlekedési folyosó ezen fontos útvonalának Zalalövő és Kozmadombja közötti szakaszán több órán át tartó lezárásra kell a közlekedőknek számítaniuk.
