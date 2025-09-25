A csütörtök sem indult jól, újabb baleset történt Zalában

Mint arról hírportálunkon folyamatosan beszámoltunk, szerdán számos közlekedési, közúti baleset történt Zalában. Árokba borulásokról, az elsőbbségadási kötelezettség elmulasztása miatt karambolról, a vizes útburkolat miatti ütközésről egyaránt kaptunk jelzéseket. A 86-os főúton két kamion ütközött, emiatt az egyik az út menti fás-ligetes területre borult. Ennek a szerelvénynek a mentését várhatóan ma, azaz csütörtökön végzik, így az észak-déli közlekedési folyosó ezen fontos útvonalának Zalalövő és Kozmadombja közötti szakaszán több órán át tartó lezárásra kell a közlekedőknek számítaniuk.

Ezt olvasta már?