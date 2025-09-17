szeptember 17., szerda

Megint az eső

1 órája

Nedves úton összetört autók – Egymást érték a balesetek kedden Zalában

Kedden ismét eleredt az eső, ennek meg is lett a következménye az utakon. Délután néhány óra leforgása alatt megszaporodtak a balesetek Zalában. A korlátozott látási viszonyok és a nedves útburkolat nehezítette a dolgát az autósoknak.

Korosa Titanilla
Kedden délután egymást érték a balesetek Zalában. Kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött a 76-os főúton a nagykapornaki emelkedőnél.

Fotó: Fotó: Pezzetta Umberto

Kedden délután 16 óra után egymást érték a balesetek Zalában az esős időben. A rendőrségi tájékoztatás szerint minden esetben a látási viszonyoknak nem megfelelő vezetés, illetve a sebesség helytelen megválasztása állt a háttérben. Ahogy megyünk előre az őszben, úgy számíthatunk egyre gyakrabban hasonló napokra, mikor nyakunkba kapjuk az égi áldást. Egy héttel ezelőtt szerda délután öt baleset történt a megyében. Aznap szintén megeredt az eső és ennek meg is lettek a következményei.

balesetek Zalában
Balesetek Zalában. Árokba hajtott egy gépkocsi a 76-os úton
Fotó: Fotó: Pezzetta Umberto

Ismét megszaporodtak a balesetek Zalában az esős időben

Kedden árokba borult egy autó a 76-os főúton, Zalaegerszeg külterületén, a csácsi arborétum közelében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, amelyben csak a sofőr utazott. A vizes úton a kanyarban megcsúszott az autó, szalagkorlátnak ütközött és az árokban kötött ki. A balesetben nem sérült meg senki, anyagi kár keletkezett. A baleset oka vélhetően a sebesség helytelen megválasztása volt.

A 76-os főúton jobb vigyázni

Ezzel szinte egy időben egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött a 76-os főúton, Kisbucsa után, a nagykapornaki emelkedőnél. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben csak a sofőrök utaztak, majd a forgalom irányításában és az úttest megtisztításában is segítettek.  

Kedden körülbelül két óra alatt három pályaelhagyásos baleset is akadályozta a forgalmat a 7538-as út Lentihez közeli szakaszán, egy kanyargós részen. Úgy tudjuk, mindhárom baleset az eső miatt nedvessé vált burkolaton következett be. Két esetben az árokba csúszott egy-egy személygépkocsi, a harmadik balesetnél viszont fejtetőre borulva állt meg a jármű. Személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Kora délután is történt egy baleset Zalakoppány határában, a 7352-es út 17-18-as kilométere között egy autó árokba hajtott. Letért az úttestről és az árokban, a tetejére borulva állt meg egy személykocsi, a 7352-es út 17-18-as kilométere között. A járműben csak a sofőr utazott, aki könnyen sérült. 

 

