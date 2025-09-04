Létrával kellett kimenteni az utasokat a buszból Zalakaroson, hajmeresztő látvány

Július 11-én letért az útról és árokba hajtott egy személykocsi a 75-ös főútról Nova közelében. A helyszínre mentő is érkezett. A rendőrség közölte, egy 42 éves bocföldei férfi Opel típusú gépjárművel közlekedett a 75-ös főúton Nova felől Lenti irányába, amikor nekiütközött a jobb oldali útpadkának, és az árokba hajtott. Az autóban csak a sofőr utazott, aki az elsődleges információk szerint könnyű sérülést szenvedett a baleset során.

Nekiment az útpadkának, árokba hajtott az autó Nova közelében Fotó: Korosa Titanilla

Szerencsés kimenetelű baleset: megúszta a vonattal ütközést

Tolató tehervonattal ütközött össze egy kisteherautó Zalaegerszegen, a Zrínyi Miklós utcánál, a Szállítók útja közelében, egy vasúti átjáróban július 17-én. A balesethez a város hivatásos tűzoltóit riasztották. Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: személyi sérülés nem történt, csak a tolató vonat lámpája sérült meg a balesetben.

Ebben a balesetben szerencsére nem történt személyi sérülés, amikor tolató vonattal ütközött egy kisteherautó. Fotó: Gömbös Norbert tűzoltó őrnagy - Zalaegerszeg HTP

Létrával mentették az utasokat a buszból Zalakaroson

Július 2-án a jármű letért az útról és féloldalasan beleborult az árokba, a baleset a zalakarosi Gyógyfürdő tér 1. szám alatt történt. A buszon hat fő utazott, akiket a helyi hivatásos tűzoltók dugólétra segítségével kimentettek a járműből. A raj áramtalanította a buszt, ami nem okozott fennakadást a forgalomban. Személyi sérülés így szerencsére nem történt, a buszban kisebb anyagi kár keletkezett.

Mindenkit épségben kimentettek a buszból Zalakaroson. Fotó: Antal Anita

Gyorsan reagáltak a közlekedők

Gyorsan reagáltak és azonnal segítséget nyújtottak a közlekedők június 5-én annak az autósnak, amely a kocsijával éjjel árokba hajtott és ott fának csapódott Zalaegerszegen, a 74-es főút 47-es kilométerénél. A járműnek két utasa volt, az arra közlekedők még a hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt kiemelték a két embert a kocsiból. Bár most a nyári baleseteket gyűjtöttük össze, érdemes hozzátenni, hogy a 74-es főút szeptember elején is bekerült a hírekbe azzal, hogy szeptember 4-én árokba fordult egy kamion Magyarszentmiklósnál, amelynek a vezetője a feltételezések szerint elaludhatott. A sofőr mindemellett szerencsés volt, nem esett baja. Ezen a napon még egy kamiont ért baleset a 74-esen, 150 méterre az előző esettől. Egy áruszállító kamionnak hátulról nekiütközött egy Ford, amit egy 18 éves férfi vezetett. Sérülés nem történt.