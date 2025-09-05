Újabb baleset Zalában, felborult egy autó a forgalmas városi úton

Tetejére borult egy gépkocsi Zalaegerszegen, a Bazitai úton, a Kilátó utca közelében. A vezető saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a baleset miatt, jelezte a katasztrófavédelem.

