Egy sávon lehet haladni
21 perce
Újabb baleset Zalában, felborult egy autó a forgalmas városi úton
Tetejére borult egy gépkocsi Zalaegerszegen, a Bazitai úton, a Kilátó utca közelében. A vezető saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a baleset miatt, jelezte a katasztrófavédelem.
Az imént Zalaegerszeg határában, Alsónemesapáti közelében is baleset történt a 76-os főúton, egy kisteherautó ütközött két személyautóval. A történtekről ebben a cikkünkben olvashat.
A 74-es főúton csütörtökön bekövetkezett kamionbalesetről pedig az alábbi linkre kattintva talál információkat és képeket:
Baleset
Tegnap, 9:06
Káosz a 74-es főúton Zalában! Az árokba csapódott kamion úttorlaszt okozott (galéria, videó)
