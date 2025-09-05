szeptember 5., péntek

Egy sávon lehet haladni

21 perce

Újabb baleset Zalában, felborult egy autó a forgalmas városi úton

Zaol.hu

Tetejére borult egy gépkocsi Zalaegerszegen, a Bazitai úton, a Kilátó utca közelében. A vezető saját erejéből ki tudott szállni a járműből. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók mellett a mentők is kiérkeztek a helyszínre, ahol egy sávon halad a forgalom a baleset miatt, jelezte a katasztrófavédelem.

Az imént Zalaegerszeg határában, Alsónemesapáti közelében is baleset történt a 76-os főúton, egy kisteherautó ütközött két személyautóval. A történtekről ebben a cikkünkben olvashat.

A 74-es főúton csütörtökön bekövetkezett kamionbalesetről pedig az alábbi linkre kattintva talál információkat és képeket:

 

 

