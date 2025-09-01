szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

25°
+24
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Frontálisan ütközött két autó a 74-es főúton, Zalaegerszegen – helyszíni fotók, videó

Címkék#zalabesenyő#baleset#74-es főút

Súlyos baleset történt Zalaegerszegen, Zalabesenyőnél, információink szerint frontálisan ütközött két gépkocsi.

Zaol.hu
Frontálisan ütközött két autó a 74-es főúton, Zalaegerszegen – helyszíni fotók, videó

Fotó: Pezzetta Umberto

Fotóriporterünk, Pezzetta Umberto helyszíni információi szerint egy Ford Focust vezető autós áttért az út bal oldalára és ott frontálisan ütközött a szemből érkező Toyota Verso típusú autóval. A Toyota az ütközés után az árokba csapódott. Mindkét sofőrt elvitte a mentő a zalaegerszegi kórházba.

A Toyota, még mielőtt az árokba csapódott, nekiment még egy kocsinak a bal oldalon, amely egy út szélén veszteglő járműnek állt meg segíteni. A 45-ös kilométernél, Zalaegerszeg-Zalabesnyőnél avatkoznak be a tűzoltók. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, a helyszínre mentők is érkeztek, jelezte a katasztrófavédelem. A főút érintett szakaszát teljes szélességben lezárták, a Mol felé lehet kerülni.

Súlyos baleset a 74-es főúton

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu