Frontálisan ütközött két autó a 74-es főúton, Zalaegerszegen – helyszíni fotók, videó

Fotóriporterünk, Pezzetta Umberto helyszíni információi szerint egy Ford Focust vezető autós áttért az út bal oldalára és ott frontálisan ütközött a szemből érkező Toyota Verso típusú autóval. A Toyota az ütközés után az árokba csapódott. Mindkét sofőrt elvitte a mentő a zalaegerszegi kórházba.

A Toyota, még mielőtt az árokba csapódott, nekiment még egy kocsinak a bal oldalon, amely egy út szélén veszteglő járműnek állt meg segíteni. A 45-ös kilométernél, Zalaegerszeg-Zalabesnyőnél avatkoznak be a tűzoltók. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak, a helyszínre mentők is érkeztek, jelezte a katasztrófavédelem. A főút érintett szakaszát teljes szélességben lezárták, a Mol felé lehet kerülni.