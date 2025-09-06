Baleset Zalában: súlyos sérüléseket szenvedett egy motoros, mentőhelikopterrel vitték kórházba

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint az ütközés következtében a motoros egy körülbelül két méter mély árokba zuhant. A személyautóban ketten utaztak. A helyszínre a keszthelyi hivatásos tűzoltók vonultak i, akik áramtalanították a járműveket, illetve segítettek a mentőszolgálat munkatársainak a motorost kiemelni az árokból.

Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, a motoros egy Yamaha márkájú kétkerekűvel közlekedett. A baleset után rövidebb ideig teljes zárás volt érvényben az érintett szakaszon, ám azóta már megindulhatott a forgalom.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Pál-Tóth Evelin százados érdeklődésünkre elmondta: 16 óra körül érkezett a jelzés, hogy a 76-os út zalacsányi kereszteződésében motoros és személygépkocsi ütközött. A balesetet valószínűleg a Volvo márkájú személyautó 46 éves, velencei vezetője okozhatta, aki feltehetőleg nem biztosította az elsőbbséget a motorral közlekedő 31 éves söjtöri férfinek. Utóbbit a mentőhelikopter súlyos sérülésekkel szállította kórházba.



