szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

20°
+28
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elsőbbségadás kötelezettség

53 perce

Baleset Zalában: súlyos sérüléseket szenvedett egy motoros, mentőhelikopterrel vitték kórházba

Címkék#motoros#Pál-Tóth Evelin#mentőhelikopter

Súlyos közúti baleset történt szombaton délután a 76-os úton. Zalacsány közelében, a 76-os 760-as főutak kereszteződésében egy motoros ütközött össze egy személygépkocsival. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Zaol.hu
Baleset Zalában: súlyos sérüléseket szenvedett egy motoros, mentőhelikopterrel vitték kórházba

Illusztráció

Forrás: ZH archívum

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatója szerint az ütközés következtében a motoros egy körülbelül két méter mély árokba zuhant. A személyautóban ketten utaztak. A helyszínre a keszthelyi hivatásos tűzoltók vonultak i, akik áramtalanították a járműveket, illetve segítettek a mentőszolgálat munkatársainak a motorost kiemelni az árokból.

Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, a motoros egy Yamaha márkájú kétkerekűvel közlekedett. A baleset után rövidebb ideig teljes zárás volt érvényben az érintett szakaszon, ám azóta már megindulhatott a forgalom.

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Pál-Tóth Evelin százados érdeklődésünkre elmondta: 16 óra körül érkezett a jelzés, hogy a 76-os út zalacsányi kereszteződésében motoros és személygépkocsi ütközött. A balesetet valószínűleg a Volvo márkájú személyautó 46 éves, velencei vezetője okozhatta, aki feltehetőleg nem biztosította az elsőbbséget a motorral közlekedő 31 éves söjtöri férfinek. Utóbbit a mentőhelikopter súlyos sérülésekkel szállította kórházba.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu