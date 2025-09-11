A mai nap sem múlt el tragikus baleset nélkül: 40 éves férfi halt meg a magyar főúton

Csütörtök reggel egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a 39-es főút 17-es kilométerszelvényénél, Tállya térségében. A személyautóba annak jobb oldalán csapódott bele a másik jármű, az ütközés erejére jellemző, hogy egészen a vezetőülésig felgyűrte a karosszériát. A mentők tájékoztatása szerint a helyszínről egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, míg egy 40 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. További részletek, fotók és videó a boon.hu oldalán.

Zalában legutóbb múlt hétfőn történt halálos közúti baleset, akkor a 86-oson, Belsősárd térségében hunyt el egy német anyanyelvű férfi karambol következtében. A szeptember első hete amúgy is rosszul indult a zalai utakon, összeállításunkat a sok balesetről itt találják. Aztán e héten szerdán leesett az eső, és sorra törtek az autók újra vármegyénkben, mai összefoglalónkat az alábbi linkre kattintva olvashatják el: