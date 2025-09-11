1 órája
A mai nap sem múlt el tragikus baleset nélkül: 40 éves férfi halt meg a magyar főúton
Megcsúszott a kanyarban egy személyautó és keresztbe fordult az úton, majd egy érkező kisteherautó az oldalába csapódott. Borsodban, a 39-es főúton történt ma reggel a halálos áldozatot követelő karambol, amelyről a boon.hu számolt be fotókkal és videóval.
Tragédia történt csütörtök reggel a 39-es főúton
Fotó: Mogyorósi Zsolt / boon.hu
Csütörtök reggel egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a 39-es főút 17-es kilométerszelvényénél, Tállya térségében. A személyautóba annak jobb oldalán csapódott bele a másik jármű, az ütközés erejére jellemző, hogy egészen a vezetőülésig felgyűrte a karosszériát. A mentők tájékoztatása szerint a helyszínről egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, míg egy 40 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. További részletek, fotók és videó a boon.hu oldalán.
Zalában legutóbb múlt hétfőn történt halálos közúti baleset, akkor a 86-oson, Belsősárd térségében hunyt el egy német anyanyelvű férfi karambol következtében. A szeptember első hete amúgy is rosszul indult a zalai utakon, összeállításunkat a sok balesetről itt találják. Aztán e héten szerdán leesett az eső, és sorra törtek az autók újra vármegyénkben, mai összefoglalónkat az alábbi linkre kattintva olvashatják el:
Megeredt eső, és öt baleset, közte egy életveszéllyel járó is történt Zalában
A legsúlyosabb szerdai karambol a 76-oson történt Nagykapornak térségében, az életveszélyes sérüléssel járó balesetről két cikket is közöltünk helyszíni fotókkal. Tudósításunk itt érhető el:
Teljes útzár! Újabb, ezúttal súlyos baleset Zalában, mentők, tűzoltók, rendőrök a helyszínen (képgaléria)
A baleset következményeiről pedig itt írtunk:
Az egyik sofőr életveszélyes, a másik sofőr súlyos sérüléseket szenvedett a zalai karambolban - új információk!
Rengeteg a baleset, megfontoltan és körültekintően közlekedjünk az utakon!