Halálos közúti baleset

1 órája

A mai nap sem múlt el tragikus baleset nélkül: 40 éves férfi halt meg a magyar főúton

Megcsúszott a kanyarban egy személyautó és keresztbe fordult az úton, majd egy érkező kisteherautó az oldalába csapódott. Borsodban, a 39-es főúton történt ma reggel a halálos áldozatot követelő karambol, amelyről a boon.hu számolt be fotókkal és videóval.

Zaol.hu
A mai nap sem múlt el tragikus baleset nélkül: 40 éves férfi halt meg a magyar főúton

Tragédia történt csütörtök reggel a 39-es főúton

Fotó: Mogyorósi Zsolt / boon.hu

Csütörtök reggel egy kisteherautó és egy személyautó ütközött össze a 39-es főút 17-es kilométerszelvényénél, Tállya térségében. A személyautóba annak jobb oldalán csapódott bele a másik jármű, az ütközés erejére jellemző, hogy egészen a vezetőülésig felgyűrte a karosszériát. A mentők tájékoztatása szerint a helyszínről egy 25 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba, míg egy 40 év körüli férfi a helyszínen életét vesztette. További részletek, fotók és videó a boon.hu oldalán.

Zalában legutóbb múlt hétfőn történt halálos közúti baleset, akkor a 86-oson, Belsősárd térségében hunyt el egy német anyanyelvű férfi karambol következtében. A szeptember első hete amúgy is rosszul indult a zalai utakon, összeállításunkat a sok balesetről itt találják. Aztán e héten szerdán leesett az eső, és sorra törtek az autók újra vármegyénkben, mai összefoglalónkat az alábbi linkre kattintva olvashatják el:

A legsúlyosabb szerdai karambol a 76-oson történt Nagykapornak térségében, az életveszélyes sérüléssel járó balesetről két cikket is közöltünk helyszíni fotókkal. Tudósításunk itt érhető el:

A baleset következményeiről pedig itt írtunk:

Rengeteg a baleset, megfontoltan és körültekintően közlekedjünk az utakon!

 

