Baleset
1 órája
Oldalára borult egy teherautó az autópályán a zalai megyehatárnál
A Letenye felé vezető oldalon, a 158-159-es kilométer között történt a baleset ma délben.
Illusztráció
Forrás: ZH archívum
Szalagkorlátnak ütközött és az oldalára borult egy kisteherautó az M7-es sztráda 158-159-es kilométere között, Balatonfenyves térségében. Az országhatár felé vezető oldalon történt balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak. A műanyag darabárut szállító jármű a külső és a leállósávot is elfoglalja – közölte a katasztrófavédelem.
Pénteken Zala vármegye útjain több baleset is történt. Zalaegerszegen egy gépkocsi borult a tetejére, a 76-os főúton, Alsónemesapáti közelében pedig egy kisteherautó ütközött két személyautóval.
