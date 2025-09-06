szeptember 6., szombat

Baleset

Oldalára borult egy teherautó az autópályán a zalai megyehatárnál

A Letenye felé vezető oldalon, a 158-159-es kilométer között történt a baleset ma délben.

Szalagkorlátnak ütközött és az oldalára borult egy kisteherautó az M7-es sztráda 158-159-es kilométere között, Balatonfenyves térségében. Az országhatár felé vezető oldalon történt balesethez a balatonboglári önkormányzati tűzoltók vonultak. A műanyag darabárut szállító jármű a külső és a leállósávot is elfoglalja – közölte a katasztrófavédelem.

Pénteken Zala vármegye útjain több baleset is történt. Zalaegerszegen egy gépkocsi borult a tetejére, a 76-os főúton, Alsónemesapáti közelében pedig egy kisteherautó ütközött két személyautóval.

 

 

