Tragédia az úton

33 perce

Lesújtó hír érkezett: a nagymama sem élte túl a Tapolca és Zalahaláp közötti balesetet

Címkék#Zalahaláp#baleset#karambol#Tapolca

Hírportálunkon is olvashattak a Veszprém vármegyében történt szombati frontális karambolról, amelyben egy 70 év körüli keszthelyi férfi életét vesztette. A Magyar Nemzet most - a Delta Hírekre hivatkozva - arról számolt be, hogy a személyautó másik utasa, az elhunyt férfi felesége is meghalt a kórházban. A sajtóértesülések szerint 11 éves unokájuk is velük utazott az autóban. 

Zaol.hu
Lesújtó hír érkezett: a nagymama sem élte túl a Tapolca és Zalahaláp közötti balesetet

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Katasztrófavédelem/ Törökbálinti Őrs

Meghalt az a hetven év körüli nő, aki még szombaton szenvedett súlyos balesetet Zalahaláp és Tapolca között a férjével és az unokájával – értesült a Delta Hírek. A férje, a kocsi sofőrje még a helyszínen meghalt. Az idős nő szervezete azután adta fel a harcot, hogy kórházba szállították. További részletek a Magyar Nemzet cikkében.

 

