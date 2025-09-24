szeptember 24., szerda

Közúti baleset

1 órája

Újabb baleset Zalában: két autó ütközött 7 utassal, félpályás útlezárás!

Címkék#mentő#személyautó#tűzoltóság#baleset

Gyuricza Ferenc
Újabb baleset Zalában: két autó ütközött 7 utassal, félpályás útlezárás!

Két autó ütközött össze Várvölgy térségében, tűzoltói beavatkozásra volt szükség

Fotó: illusztráció

Összeütközött két személygépkocsi szerda délután Várvölgy térségében, a 7342-es és 7343-as számú utak kereszteződésénél – jelezte a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. Tájékoztatójuk szerint a két járműben összesen heten utaztak, hozzájuk mentőket is riasztottak. A helyszínre kiérkező keszthelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a balesetben érintett autókat. A helyszínelés és a műszaki mentés folyamatban van, a hatósági munkák miatt félpályán halad a forgalom az érintett szakaszon.

Ma már történt közlekedési baleset Zalában: kamion és személyautó ütközött össze az M70-esen Letenye térségében, a történtekről itt írtunk.

 

