szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

27°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vigyázzunk egymásra!

28 perce

Szalmabála az autó szélvédőjén, elszabadult utánfutó az úton – bizarr balesetek Zalában (fotókkal)

Címkék#Zala#nyár#baleset

Folytatjuk sorozatunkat, melyben a nyári időszak szerencsés vagy éppen súlyos sérülésekkel járó zalai baleseteit idézzük fel. Mindezt azzal a célzattal tesszük, hogy felhívjuk a figyelmet a közlekedési szabályok betartására, illetve arra, hogy figyeljünk magunkra és egymásra az utakon. A balesetek nagy része ugyanis elkerülhető lenne.

Pásztor András
Szalmabála az autó szélvédőjén, elszabadult utánfutó az úton – bizarr balesetek Zalában (fotókkal)

A nyári balesetek második részének összefoglalójába ezúttal olyan zalai eseteket választottunk, melyek cseppet sem hétköznapi körülmények között vezettek ütközéshez, boruláshoz, sérüléshez.

Rémisztő baleset a zalai város határában – soha nem találná ki, mi szabadult el az utánfutóról... (galéria)
Elszabadult utánfutó és szalmabála okozott balesetet.   Fotó: ZH Archívum

Baleset egy pillanat alatt megtörténhet a baj

A nyár egyik legfurcsább balesete augusztus közepén történt és egy elszabadult utánfutó és szalmabála játszott benne főszerepet. A 7-es főúton Nagykanizsa közelében egy 42 éves galamboki nő közlekedett Opel típusú autójával. A hozzákapcsolt utánfutó hirtelen elszabadult, és egy szintén Opel típusú autónak csapódott, amit egy 51 éves felsőrajki férfi vezetett. A nő a kocsijával az árokba csapódott, míg az utánfutón szállított szalmabála a mögötte érkező 69 éves nagykanizsai férfi Peugeot-jának szélvédőjére zuhant. A balesetben nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős volt.

Összesen négyen sérültek meg abban a balesetben, ami augusztus elején történt a 7-e főút galamboki szakaszán. Mint kiderült: Nagykanizsa felől egy Mitsubishi személygépkocsival közlekedett egy 48 éves pilisborosjenői férfi. Vele szemben érkezett Opel típusú személygépkocsival egy 42 éves zalakomári férfi. A Mitsubishi egyelőre tisztázatlan okok miatt áttért a szembelévő sávba, ahol az Opelbe csapódott. Az ütközés következtében négy embert könnyű sérüléssel szállítottak kórházba.

sérültek
Autó a árokban, a sérültek kórházba kerültek a baleset után.   Fotó: ZH Archívum

Június végén közvetlenül a tankolás után karambolozott Zalaegerszegen az a sofőr, aki egy Lexus típusú személyautót vezetett. A Balatoni úti MOL üzemanyagtöltő állomásról egy 19 éves zalaegerszegi férfi hajtott ki Lexus márkájú személygépkocsijával, s ennek során nekiütközött egy Opel márkájú személyautónak. Utóbbit egy 63 éves nagykanizsai férfi vezette, akit a kiérkező mentők további vizsgálatok céljából kórházba szállítottak.

Kihajtott a benzinkútról, s karambolozott a Lexus Zalaegerszegen (frissítve)
Zalaegerszegen egy Lexus és egy Opel karambolozott.   Fotó: ZH Archívum

Július elején a 74-es úton Bocfölde határában is komoly baleset történt. Egy Mazda típusú autó eddig ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra és félfrontálisan összeütközött a vele szemben közlekedő Kia típusú járművel, amit egy nő vezetett. A Kia sofőre próbálta elkerülni a balesetet, félrehúzta az autót, ezért mindkét járműnek a bal oldala sérült. Mindkét járművezető könnyű sérülést szenvedett.

Az összetört autót daruval kellett kiemelni az árokból.   Fotó: ZH Archívum

Szintén június elején a 76-os úton Zalacsány közelében. Egy BMW tartott Zalaegerszegről Zalacsány irányába, amikor a tóhoz érve, egy jobbra ívelő kanyarban tisztázatlan okból a szembejövő sávon áthajtva a bal oldali árokba hajtott, s ott úgy borult fel, hogy az autó eleje Zalacsány irányába nézett. A sofőrt a mentők kórházba szállították.

Elgázoltak egy rollerrel közlekedő férfit a zalai város központjában (galéria)
Egyre több a rolleres baleset.   Fotó: ZH Archívum

A megváltozott útviszonyok is okozhatnak balesetet

Július közepént történt baleset Zalaegerszegen a Kossuth és Kisfaludy utcák kereszteződésében, ahol kijelölt gyalogátkelőhely és kerékpáros átkelő is található. Egy férfi a párjával együtt, két külön rollerrel akart átkelni az úttesten, ám a Kossuth úton érkező Opel típusú személygépkocsi elütötte őt. A férfit a mentők könnyű sérülésekkel szállították kórházba.

A nyári záporok, zivatarok is okoztak nem várt baleseteket Zalában. Július elején Lenti külterületén egy VW Polo típusú autóval egyedül közlekedett egy 36 éves Lentiben élő férfi a városból Máhomfa irányába, amikor a vizes úton megcsúszott és az árokba csapódott. A sofőr könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet.

Eleredt az eső és egyből árokba csúsznak az autók a rettegett zalai útszakaszon – frissítve
Az autó megcsúszott, majd az árokba csapódott.   Fotó: ZH Archívum

Összeállításunkat folytatjuk!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu