Szalmabála az autó szélvédőjén, elszabadult utánfutó az úton – bizarr balesetek Zalában (fotókkal)

A nyári balesetek második részének összefoglalójába ezúttal olyan zalai eseteket választottunk, melyek cseppet sem hétköznapi körülmények között vezettek ütközéshez, boruláshoz, sérüléshez.

Elszabadult utánfutó és szalmabála okozott balesetet. Fotó: ZH Archívum

Baleset – egy pillanat alatt megtörténhet a baj

A nyár egyik legfurcsább balesete augusztus közepén történt és egy elszabadult utánfutó és szalmabála játszott benne főszerepet. A 7-es főúton Nagykanizsa közelében egy 42 éves galamboki nő közlekedett Opel típusú autójával. A hozzákapcsolt utánfutó hirtelen elszabadult, és egy szintén Opel típusú autónak csapódott, amit egy 51 éves felsőrajki férfi vezetett. A nő a kocsijával az árokba csapódott, míg az utánfutón szállított szalmabála a mögötte érkező 69 éves nagykanizsai férfi Peugeot-jának szélvédőjére zuhant. A balesetben nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős volt.

Összesen négyen sérültek meg abban a balesetben, ami augusztus elején történt a 7-e főút galamboki szakaszán. Mint kiderült: Nagykanizsa felől egy Mitsubishi személygépkocsival közlekedett egy 48 éves pilisborosjenői férfi. Vele szemben érkezett Opel típusú személygépkocsival egy 42 éves zalakomári férfi. A Mitsubishi egyelőre tisztázatlan okok miatt áttért a szembelévő sávba, ahol az Opelbe csapódott. Az ütközés következtében négy embert könnyű sérüléssel szállítottak kórházba.

Autó a árokban, a sérültek kórházba kerültek a baleset után. Fotó: ZH Archívum

Június végén közvetlenül a tankolás után karambolozott Zalaegerszegen az a sofőr, aki egy Lexus típusú személyautót vezetett. A Balatoni úti MOL üzemanyagtöltő állomásról egy 19 éves zalaegerszegi férfi hajtott ki Lexus márkájú személygépkocsijával, s ennek során nekiütközött egy Opel márkájú személyautónak. Utóbbit egy 63 éves nagykanizsai férfi vezette, akit a kiérkező mentők további vizsgálatok céljából kórházba szállítottak.

Zalaegerszegen egy Lexus és egy Opel karambolozott. Fotó: ZH Archívum

Július elején a 74-es úton Bocfölde határában is komoly baleset történt. Egy Mazda típusú autó eddig ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra és félfrontálisan összeütközött a vele szemben közlekedő Kia típusú járművel, amit egy nő vezetett. A Kia sofőre próbálta elkerülni a balesetet, félrehúzta az autót, ezért mindkét járműnek a bal oldala sérült. Mindkét járművezető könnyű sérülést szenvedett.