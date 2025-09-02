37 perce
Szalmabála az autó szélvédőjén, elszabadult utánfutó az úton – bizarr balesetek Zalában (fotókkal)
Folytatjuk sorozatunkat, melyben a nyári időszak szerencsés vagy éppen súlyos sérülésekkel járó zalai baleseteit idézzük fel. Mindezt azzal a célzattal tesszük, hogy felhívjuk a figyelmet a közlekedési szabályok betartására, illetve arra, hogy figyeljünk magunkra és egymásra az utakon. A balesetek nagy része ugyanis elkerülhető lenne.
A nyári balesetek második részének összefoglalójába ezúttal olyan zalai eseteket választottunk, melyek cseppet sem hétköznapi körülmények között vezettek ütközéshez, boruláshoz, sérüléshez.
Baleset – egy pillanat alatt megtörténhet a baj
A nyár egyik legfurcsább balesete augusztus közepén történt és egy elszabadult utánfutó és szalmabála játszott benne főszerepet. A 7-es főúton Nagykanizsa közelében egy 42 éves galamboki nő közlekedett Opel típusú autójával. A hozzákapcsolt utánfutó hirtelen elszabadult, és egy szintén Opel típusú autónak csapódott, amit egy 51 éves felsőrajki férfi vezetett. A nő a kocsijával az árokba csapódott, míg az utánfutón szállított szalmabála a mögötte érkező 69 éves nagykanizsai férfi Peugeot-jának szélvédőjére zuhant. A balesetben nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős volt.
Összesen négyen sérültek meg abban a balesetben, ami augusztus elején történt a 7-e főút galamboki szakaszán. Mint kiderült: Nagykanizsa felől egy Mitsubishi személygépkocsival közlekedett egy 48 éves pilisborosjenői férfi. Vele szemben érkezett Opel típusú személygépkocsival egy 42 éves zalakomári férfi. A Mitsubishi egyelőre tisztázatlan okok miatt áttért a szembelévő sávba, ahol az Opelbe csapódott. Az ütközés következtében négy embert könnyű sérüléssel szállítottak kórházba.
Június végén közvetlenül a tankolás után karambolozott Zalaegerszegen az a sofőr, aki egy Lexus típusú személyautót vezetett. A Balatoni úti MOL üzemanyagtöltő állomásról egy 19 éves zalaegerszegi férfi hajtott ki Lexus márkájú személygépkocsijával, s ennek során nekiütközött egy Opel márkájú személyautónak. Utóbbit egy 63 éves nagykanizsai férfi vezette, akit a kiérkező mentők további vizsgálatok céljából kórházba szállítottak.
Július elején a 74-es úton Bocfölde határában is komoly baleset történt. Egy Mazda típusú autó eddig ismeretlen okból áttért a menetirány szerinti bal oldalra és félfrontálisan összeütközött a vele szemben közlekedő Kia típusú járművel, amit egy nő vezetett. A Kia sofőre próbálta elkerülni a balesetet, félrehúzta az autót, ezért mindkét járműnek a bal oldala sérült. Mindkét járművezető könnyű sérülést szenvedett.
Szintén június elején a 76-os úton Zalacsány közelében. Egy BMW tartott Zalaegerszegről Zalacsány irányába, amikor a tóhoz érve, egy jobbra ívelő kanyarban tisztázatlan okból a szembejövő sávon áthajtva a bal oldali árokba hajtott, s ott úgy borult fel, hogy az autó eleje Zalacsány irányába nézett. A sofőrt a mentők kórházba szállították.
A megváltozott útviszonyok is okozhatnak balesetet
Július közepént történt baleset Zalaegerszegen a Kossuth és Kisfaludy utcák kereszteződésében, ahol kijelölt gyalogátkelőhely és kerékpáros átkelő is található. Egy férfi a párjával együtt, két külön rollerrel akart átkelni az úttesten, ám a Kossuth úton érkező Opel típusú személygépkocsi elütötte őt. A férfit a mentők könnyű sérülésekkel szállították kórházba.
A nyári záporok, zivatarok is okoztak nem várt baleseteket Zalában. Július elején Lenti külterületén egy VW Polo típusú autóval egyedül közlekedett egy 36 éves Lentiben élő férfi a városból Máhomfa irányába, amikor a vizes úton megcsúszott és az árokba csapódott. A sofőr könnyű sérülésekkel úszta meg a balesetet.
Összeállításunkat folytatjuk!
