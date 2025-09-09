szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tragédia

1 órája

Mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a motorost

Címkék#motorbaleset#Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság#halálos áldozat

Borzalmasan indul a hét Baranyában, hétfő délután ugyanis halálos motorbaleset történt Vajszló és Nagycsány között. A balesetben meghalt motoros elé egy mezőgazdasági gép kanyarodott ki.

Zaol.hu
Mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a motorost

Forrás: bama.hu

Hétfő délután halálos motorbaleset történt a Baranya vármegyei Vajszló és Nagycsány között. A bama.hu a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudta: a motoros elé egy mezőgazdasági gép kanyarodott ki, a 40 év körüli férfi megpróbálta elkerülni az ütközést, de az árokba csúszott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a motoros életét már nem tudták megmenteni.

További részletek és képek a bama.hu oldalán.

A múlt héten Zalában is történt motorosbaleset, akkor Zalacsány közelében a 76-os úton egy motoros ütközött össze egy személyautóval. A szombati karambolhoz szintén érkezett mentőhelikopter. Úgy tudjuk, a balesetet egy személyautós okozta, aki nem biztosított elsőbbséget a kétkerekűnek. A szeptember eleje amúgy is brutális közlekedési baleseteket hozott Zalában, erről összefoglalónkban olvashatnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu