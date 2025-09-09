Mentőhelikopter is érkezett, de nem tudták megmenteni a motorost

Hétfő délután halálos motorbaleset történt a Baranya vármegyei Vajszló és Nagycsány között. A bama.hu a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságtól megtudta: a motoros elé egy mezőgazdasági gép kanyarodott ki, a 40 év körüli férfi megpróbálta elkerülni az ütközést, de az árokba csúszott. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett, de a motoros életét már nem tudták megmenteni.

További részletek és képek a bama.hu oldalán.

A múlt héten Zalában is történt motorosbaleset, akkor Zalacsány közelében a 76-os úton egy motoros ütközött össze egy személyautóval. A szombati karambolhoz szintén érkezett mentőhelikopter. Úgy tudjuk, a balesetet egy személyautós okozta, aki nem biztosított elsőbbséget a kétkerekűnek. A szeptember eleje amúgy is brutális közlekedési baleseteket hozott Zalában, erről összefoglalónkban olvashatnak.