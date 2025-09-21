Három autó karambolozott az M7-esen, nagy erőkkel zajlik a mentés

Egymásnak ütközött három személygépkocsi az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Sukoró közelében, a 47. kilométernél. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett végzik a műszaki mentést a balesetnél. A helyszínen vannak a pákozdi NOÉ Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntesei is. Az egységek két gépkocsit áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem.

Szombaton is történt egy súlyos baleset az M7-es autópályán, erről itt adtunk hírt. A szombati balesetről ma egy döbbenetes videó is megjelent, a fedélzeti kamerás felvétel tanúsága szerint az autós egyszerűen letarolta az előtte haladót. A cikk az alábbi linken érhető el: