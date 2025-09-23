Rommá tört autók - nagyon durva fotók jöttek a dunántúli autópályán történt karambolról

A balesetben három személyautó roncsolódott össze, emiatt jelentős torlódás alakult ki a pályán. A törökbálinti tűzoltók hárították el a károkat, ők készítették a fotókat is, amelyekből több is megtekinthető a Kemma oldalán.

Három autó ütközött össze az M1-esen hétfőn délután, a baleset jelentős torlódást okozott az autópályán

Forrás: törökbálinti tűzoltóság

Részletek a kemma.hu cikkében.

Zalában is történt közúti baleset hétfőn: Zalaegerszeg határában egy személyautó hajtott árokba, a rendőrségi tájékoztatás szerint a sofőr drogot fogyasztott. Az előző héten több karambol is történt, részben az esős időjárás következtében, zalai összeállításunkat az alábbi linkre kattintva olvashatja el: