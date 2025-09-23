2 órája
Rommá tört autók - nagyon durva fotók jöttek a dunántúli autópályán történt karambolról
Az M1-es autópályán, Biatorbágy térségében történt hármas karambol hétfőn délután. Komárom-Esztergom vármegyei társportálunk most fotókat közölt az ütközés következményeiről.
A balesetben három személyautó roncsolódott össze, emiatt jelentős torlódás alakult ki a pályán. A törökbálinti tűzoltók hárították el a károkat, ők készítették a fotókat is, amelyekből több is megtekinthető a Kemma oldalán.
Részletek a kemma.hu cikkében.
Zalában is történt közúti baleset hétfőn: Zalaegerszeg határában egy személyautó hajtott árokba, a rendőrségi tájékoztatás szerint a sofőr drogot fogyasztott. Az előző héten több karambol is történt, részben az esős időjárás következtében, zalai összeállításunkat az alábbi linkre kattintva olvashatja el:
Jön a közúti armageddon? A múlt héten egymást érték a balesetek, s a hét közepétől megint esik
Vigyázzunk magunkra és egymásra az utakon!