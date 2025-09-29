Közlekedési baleset
Letért az úttestről egy autó Zalában
Letért az úttestről és a bokrok közé hajtott egy személygépkocsi szombat délelőtt Nagykanizsán, a Munkás utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A járműben tartózkodó idős hölgy nem tudott kiszállni, ezért a dél-zalai város hivatásos tűzoltói előbb biztonságos helyre húzták az autót, majd kiszabadították az utast, akit a mentőszolgálat munkatársai vizsgáltak meg. Személyi sérülés a baleset során nem történt.
