Brutális becsapódás: ijesztő baleset történt a zalai város forgalmas utcáján, összetört a Mercedes (képgaléria, videó)
Nagykanizsán, a Magyar utca 173. számú ház előtt ijesztő balesetben sérült meg két ember, miután az úttestről lesodródott autójuk parkoló teherautóba csapódott.
A balesetben érintett autó egy parkoló teherautónak csapódott
Fotó: Szakony Attila
A balesettel kapcsolatosan Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nyilatkozott hírportálunknak. Elmondta: Nagykanizsán a Magyar utcán Zalaegerszeg irányából közlekedett egy Mercedes típusú személyautó, melynek sofőrje az elsődleges információk szerint a volán mögött rosszul lett és egy álló darus teherautónak csapódott. Az autóban a sofőr mellett még egy személy utazott, bár mindketten megsérültek, ám az elsődleges információk szerint könnyű sérülést szenvedtek.
Információnk szerint az autó fékezés nélkül, irányíthatatlanul csapódott a parkoló tehergépkocsinak, az alkatrészek több tíz méterre szóródtak szét.
További fotók a balesetről:
Baleset a Magyar utcában NagykanizsánFotók: Szakony Attila
