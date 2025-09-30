szeptember 30., kedd

Teherautóval ütközött

1 órája

Brutális becsapódás: ijesztő baleset történt a zalai város forgalmas utcáján, összetört a Mercedes (képgaléria, videó)

Címkék#Zaol videó#személyautó#baleset#tehergépkocsi

Nagykanizsán, a Magyar utca 173. számú ház előtt ijesztő balesetben sérült meg két ember, miután az úttestről lesodródott autójuk parkoló teherautóba csapódott.

Benedek Bálint
A balesetben érintett autó egy parkoló teherautónak csapódott

Fotó: Szakony Attila

A balesettel kapcsolatosan Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nyilatkozott hírportálunknak. Elmondta: Nagykanizsán a Magyar utcán Zalaegerszeg irányából közlekedett egy Mercedes típusú személyautó, melynek sofőrje az elsődleges információk szerint a volán mögött rosszul lett és egy álló darus teherautónak csapódott. Az autóban a sofőr mellett még egy személy utazott, bár mindketten megsérültek, ám az elsődleges információk szerint könnyű sérülést szenvedtek.

baleset
Látható, hogy a becsapódástól mennyire roncsolódott a személygépkocsi eleje
Fotó: Szakony Attila

Információnk szerint az autó fékezés nélkül, irányíthatatlanul csapódott a parkoló tehergépkocsinak, az alkatrészek több tíz méterre szóródtak szét.

További fotók a balesetről:

Baleset a Magyar utcában Nagykanizsán

Fotók: Szakony Attila

Ezt olvasta már?

 

 

