Brutális becsapódás: ijesztő baleset történt a zalai város forgalmas utcáján, összetört a Mercedes (képgaléria, videó)

A balesettel kapcsolatosan Pál-Tóth Evelin, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense nyilatkozott hírportálunknak. Elmondta: Nagykanizsán a Magyar utcán Zalaegerszeg irányából közlekedett egy Mercedes típusú személyautó, melynek sofőrje az elsődleges információk szerint a volán mögött rosszul lett és egy álló darus teherautónak csapódott. Az autóban a sofőr mellett még egy személy utazott, bár mindketten megsérültek, ám az elsődleges információk szerint könnyű sérülést szenvedtek.

Látható, hogy a becsapódástól mennyire roncsolódott a személygépkocsi eleje

Fotó: Szakony Attila

Információnk szerint az autó fékezés nélkül, irányíthatatlanul csapódott a parkoló tehergépkocsinak, az alkatrészek több tíz méterre szóródtak szét.

További fotók a balesetről: