35 perce
Olvasói fotót és videót kaptunk a zalai balesetről - még mindig félpályán halad a forgalom
Négy balesetről is hírt adtunk ma délután, az esős időjárás egyértelműen kedvezőtlen hatással volt a közlekedésbiztonságra. Lenti és Kerkateskánd között két autó karambolozott.
Este fél hét előtt még fél pályán haladt a forgalom Lenti és Kerkateskánd között a baleset miatt
Forrás: Olvasói fotó
A balesetről korábban már beszámoltunk, ezúttal olvasónktól kaptunk fotót és videót a helyszínről. A katasztrófavédelem úgy tájékoztatott: a 7538-as út 26-os kilométerszelvényénél karambolozott a két autó, az ütközés erejétől mindkettő az árokba borult, a lenti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.
Helyszíni információnk szerint nem sokkal este fél hét előtt még fél pályán haladt a forgalom, a cseh és magyar rendszámú sérült autóhoz megérkeztek a műszaki mentők is.
A szerdai balesetekről alábbi cikkeinkben olvashat.
Árokba borult autó a 76-oson:
Baleset az esőben: árokban egy autó a 76-oson a zalai megyehatárnál
Karambol a 71-esen Keszthelynél:
Két autó karambolozott Zalában, teljes útzár a főúton Keszthelynél
Porsche ütközött a szalagkorlátnak az M7-es nagykanizsai szakaszán:
Újabb baleset Zalában! Szalagkorlátnak ütközött egy Porsche az M7-es autópályán