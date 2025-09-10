Olvasói fotót és videót kaptunk a zalai balesetről - még mindig félpályán halad a forgalom

A balesetről korábban már beszámoltunk, ezúttal olvasónktól kaptunk fotót és videót a helyszínről. A katasztrófavédelem úgy tájékoztatott: a 7538-as út 26-os kilométerszelvényénél karambolozott a két autó, az ütközés erejétől mindkettő az árokba borult, a lenti hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket.

Helyszíni információnk szerint nem sokkal este fél hét előtt még fél pályán haladt a forgalom, a cseh és magyar rendszámú sérült autóhoz megérkeztek a műszaki mentők is.

A szerdai balesetekről alábbi cikkeinkben olvashat.

