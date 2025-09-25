48 perce
Baleset miatt lezártak egy utat Zalában! Két személygépkocsi ütközött össze (helyszíni fotókkal frissítve)
Fotó: Pezzetta Umberto
Egymásnak ütközött két személyautó Nagylengyel közelében, a 7401-es út Petrikeresztúr felé vezető szakaszán, a 16. kilométernél – számolt be róla a a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A műszaki mentést végző zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.
Két autó ütközött Nagylengyel közelébenFotók: Pezzetta Umberto
