Baleset miatt lezártak egy utat Zalában! Két személygépkocsi ütközött össze (helyszíni fotókkal frissítve)

Gyuricza Ferenc
Fotó: Pezzetta Umberto

Egymásnak ütközött két személyautó Nagylengyel közelében, a 7401-es út Petrikeresztúr felé vezető szakaszán, a 16. kilométernél – számolt be róla a a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A műszaki mentést végző zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik gépkocsit. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták a forgalom elől.

Két autó ütközött Nagylengyel közelében

Fotók: Pezzetta Umberto

Ma már történt egy baleset Zalában, reggel Hévíz mellett teherautó és furgon ütközött össze, erről az esetről itt olvashatnak.

Szerdán pedig egymást érték a közúti balesetek vármegyénkben is, a legsúlyosabbról, két kamion karamboljáról az alábbi cikkből tájékozódhat:

A kamionbaleset miatt ma útzárra kell készülni, információk alább:

 

