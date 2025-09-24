Máris karambollal indul a reggel: a szomszéd vármegyében ütköztek, figyeljen, ha erre jár!

Két személygépkocsi karambolozott Vépnél, a 8443-as út és a 8444-es út kereszteződésénél. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik – közölte a katasztrófavédelem.

Zalában legutóbb hétfői autóbalesetről számoltunk be: akkor Zalaegerszeg határában árokba hajtott egy autó, a rendőrségi közlés szerint a sofőrje drogot fogyasztott.

Kedden egy észak-magyarországi halálos balesetről és az M1-es autópályán történt hármas karambolról is hírt adtunk.