Baleset

2 órája

Máris karambollal indul a reggel: a szomszéd vármegyében ütköztek, figyeljen, ha erre jár!

Címkék#személygépkocsi#baleset#karambol#katasztrófavédelem

Zaol.hu
Máris karambollal indul a reggel: a szomszéd vármegyében ütköztek, figyeljen, ha erre jár!

Illusztráció

Forrás: ZH archívum

Két személygépkocsi karambolozott Vépnél, a 8443-as út és a 8444-es út kereszteződésénél. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik – közölte a katasztrófavédelem.

Zalában legutóbb hétfői autóbalesetről számoltunk be: akkor Zalaegerszeg határában árokba hajtott egy autó, a rendőrségi közlés szerint a sofőrje drogot fogyasztott
Kedden egy észak-magyarországi halálos balesetről és az M1-es autópályán történt hármas karambolról is hírt adtunk.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
