Baleset
49 perce
Máris karambollal indul a reggel: a szomszéd vármegyében ütköztek, figyeljen, ha erre jár!
Illusztráció
Forrás: ZH archívum
Két személygépkocsi karambolozott Vépnél, a 8443-as út és a 8444-es út kereszteződésénél. A szombathelyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik – közölte a katasztrófavédelem.
Zalában legutóbb hétfői autóbalesetről számoltunk be: akkor Zalaegerszeg határában árokba hajtott egy autó, a rendőrségi közlés szerint a sofőrje drogot fogyasztott.
Kedden egy észak-magyarországi halálos balesetről és az M1-es autópályán történt hármas karambolról is hírt adtunk.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre