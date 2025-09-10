1 órája
Két autó az árokban – frontális karambol történt a zalai úton
Két személygépkocsi érintett abban a közúti ért balesetben, amely ma délután történt a 7538-as úton, Lenti térségében.
Szerda délután már a negyedik zalai, illetve térségbeli balesetről kaptunk hírt - óvatosan közlekedjünk az esős időben az utakon! (Képünk ma készült, illusztráció)
Fotó: Pezzetta Umberto
Vélhetően az egyik jármű a nedves burkolaton megcsúszott, s ennek következtében ütközött össze a két autó. Helyszíni információk alapján úgy tudjuk, egy szlovák rendszámú Mercedes és egy magyar honosságú Opel ütközött frontálisan. A karambolt követően mindkét jármú az árokba csapódott. A baleset során személyi sérülés tudomásunk szerint nem történt.
Mint arról korábban hírt adtunk számos baleset történt már az esős időjárás következtében térségünkben. A 76-oson árokba borult egy autó a vasi megyehatárnál, Keszthelynél két autó ütközött össze, az M7-es autópálya zalai szakaszán pedig egy Porsche a szalagkorlátnak csapódott. Cikkeinket az alábbi linkeken érheti el a kedves olvasó:
Baleset az esőben: árokban egy autó a 76-oson a zalai megyehatárnál
Újabb baleset Zalában! Szalagkorlátnak ütközött egy Porsche az M7-es autópályán
Két autó karambolozott Zalában, teljes útzár a főúton Keszthelynél