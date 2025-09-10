Két autó az árokban – frontális karambol történt a zalai úton

Vélhetően az egyik jármű a nedves burkolaton megcsúszott, s ennek következtében ütközött össze a két autó. Helyszíni információk alapján úgy tudjuk, egy szlovák rendszámú Mercedes és egy magyar honosságú Opel ütközött frontálisan. A karambolt követően mindkét jármú az árokba csapódott. A baleset során személyi sérülés tudomásunk szerint nem történt.

