A nedves burkolat okozhatta

1 órája

Két autó az árokban – frontális karambol történt a zalai úton

Címkék#Lenti#jármű#karambol

Két személygépkocsi érintett abban a közúti ért balesetben, amely ma délután történt a 7538-as úton, Lenti térségében.

Gyuricza Ferenc
Két autó az árokban – frontális karambol történt a zalai úton

Szerda délután már a negyedik zalai, illetve térségbeli balesetről kaptunk hírt - óvatosan közlekedjünk az esős időben az utakon! (Képünk ma készült, illusztráció)

Fotó: Pezzetta Umberto

Vélhetően az egyik jármű a nedves burkolaton megcsúszott, s ennek következtében ütközött össze a két autó. Helyszíni információk alapján úgy tudjuk, egy szlovák rendszámú Mercedes és egy magyar honosságú Opel ütközött frontálisan. A karambolt követően mindkét jármú az árokba csapódott. A baleset során személyi sérülés tudomásunk szerint nem történt.

Mint arról korábban hírt adtunk számos baleset történt már az esős időjárás következtében térségünkben. A 76-oson árokba borult egy autó a vasi megyehatárnál, Keszthelynél két autó ütközött össze, az M7-es autópálya zalai szakaszán pedig egy Porsche a szalagkorlátnak csapódott. Cikkeinket az alábbi linkeken érheti el a kedves olvasó:

 

