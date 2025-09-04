szeptember 4., csütörtök

Már a második ma délelőtt

2 órája

Átok ül a 74-es főúton? Újabb kamiont ért baleset Zalában

Címkék#Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság#kamion#személyautó

Szinte hihetetlen, de a 74-es főúton Magyarszentmiklósnál történt kamionbalesettől mintegy 150 méterre, Zalaegerszeg irányába is történt egy karambol.

Benedek Bálint
Átok ül a 74-es főúton? Újabb kamiont ért baleset Zalában

A kamionok peches napja, egy személyautó csapódott az áruszállító hátuljába

Fotó: ZVMRFK

Mint arról beszámoltunk, Magyarszentmiklósnál az úttestet teljes szélességben elfoglalja egy árokba csapódott kamion. Valószínűleg utóbbi esettel egy időben, de attól teljesen függetlenül történt még egy baleset, s ebben is egy kamion az egyik "főszereplő".

Nagykanizsa felé közlekedett a kamion, amibe hátulról csapódott bele egy személyautó
Fotó: ZVMRFK

Erről is tájékoztatott a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika. Elmondta: Nagykanizsa felé közlekedett egy áruszállító kamion, amelynek hátulról nekiütközött egy Ford típusú személygépkocsi. A Fordot egy 18 éves fiatal vezette, aki feltehetően nem tartott megfelelő követési távolságot, s emiatt csapódott a kamionba. A balesetben nem sérült meg senki, de anyagi kár keletkezett.

 

 

