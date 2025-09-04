Átok ül a 74-es főúton? Újabb kamiont ért baleset Zalában

Mint arról beszámoltunk, Magyarszentmiklósnál az úttestet teljes szélességben elfoglalja egy árokba csapódott kamion. Valószínűleg utóbbi esettel egy időben, de attól teljesen függetlenül történt még egy baleset, s ebben is egy kamion az egyik "főszereplő".

Nagykanizsa felé közlekedett a kamion, amibe hátulról csapódott bele egy személyautó

Fotó: ZVMRFK

Erről is tájékoztatott a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika. Elmondta: Nagykanizsa felé közlekedett egy áruszállító kamion, amelynek hátulról nekiütközött egy Ford típusú személygépkocsi. A Fordot egy 18 éves fiatal vezette, aki feltehetően nem tartott megfelelő követési távolságot, s emiatt csapódott a kamionba. A balesetben nem sérült meg senki, de anyagi kár keletkezett.