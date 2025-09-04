Káosz a 74-es főúton Zalában! Az árokba csapódott kamion úttorlaszt okozott (galéria, videó)

A Magyarszentmiklósnál történt balesettel kapcsolatban a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika elmondta: egy 52 éves horvát állampolgárságú férfi vezette a kamiont, ami lesodródott az úttestről és az árokba fordult. Az utánfutó megcsavarodva az úttestre lóg és elfoglalja mindkét sávot. Feltételezhetően a baleset azért történhetett, mert a sofőr elaludt a volánnál.

Kamion csapódott az árokba, megcsavarodott a pótkocsi

Fotó: Szakony Attila

A sajtószóvivő hozzátette: szerencsére a sofőr nem sérült meg a balesetben. Azonban amíg a pótkocsit el nem távolítják az úttestről, teljes útzár lesz érvényben. Az autóval arra közlekedőket Nagykanizsa irányából Újudvar felé terelik, míg a másik irányból, vagyis Zalaegerszeg felől érkezők Magyarszerdahelynél kanyarodhatnak le a 74-es főútról.