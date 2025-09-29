Közlekedési baleset
2 órája
Fának ütközött egy személygépkocsi Zalában
Személygépkocsi ütközött fának vasárnap délelőtt Nagykanizsán, a Munkás utcában – számolt be róla a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószolgálata. A dél-zalai város hivatásos tűzoltói áramtalanították az autót, ami forgalmi akadályt nem képezett. A járművezető még a tűzoltók kiérkezése előtt elhagyta a helyszínt.
