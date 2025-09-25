Az esős időjárás sorra szedi áldozatait, újabb balesetek, ezúttal a 76-os úton

Újabb közlekedési balesetről kaptunk információt, ezúttal olvasónktól. Elmondása szerint a 76-os úton, Zalaegerszeg közelében több személygépkocsi – vélhetően egy BMW, egy Toyota és egy Alfa Romeo – is árokba csúszott. Arról egyelőre nincs tudomásunk, hogy az eső miatt nedvessé, csúszóssá vált burkolaton pályaelhagyásos balesetek történtek-e, vagy ütköztek is egymással a járművek. Ha érdemi információkat kapunk, frissítjük írásunkat.

